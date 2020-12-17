Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Левандовски и Нойер выиграют свои награды». Флик – о церемонии The Best

«Левандовски и Нойер выиграют свои награды». Флик – о церемонии The Best
Футбол / Германия 0

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от церемонии вручения наград The Best, а также выразил уверенность, что вратарь Мануэль Нойер и нападающий Роберт Левандовски завоюют призы.

«Левандовски очень важен на поле, он один из лидеров команды. Его точка зрения действительно важна. Нойер и Левандовски выиграют свои награды, мы ждём этого. Оба игрока действительно этого заслуживают», – цитирует Флика Goal.

Церемония вручения наград ФИФА состоится 17 декабря. Напомним, на приз лучшему игроку 2020 года по версии ФИФА претендуют Левандовски, нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. За звание лучшего вратаря поборются Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико») и Алисон Бекер («Ливерпуль»).

Бербатов: не понимаю, почему Роналду и Месси претендуют на звание лучшего игрока года
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020