«Левандовски и Нойер выиграют свои награды». Флик – о церемонии The Best

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от церемонии вручения наград The Best, а также выразил уверенность, что вратарь Мануэль Нойер и нападающий Роберт Левандовски завоюют призы.



«Левандовски очень важен на поле, он один из лидеров команды. Его точка зрения действительно важна. Нойер и Левандовски выиграют свои награды, мы ждём этого. Оба игрока действительно этого заслуживают», – цитирует Флика Goal.



Церемония вручения наград ФИФА состоится 17 декабря. Напомним, на приз лучшему игроку 2020 года по версии ФИФА претендуют Левандовски, нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. За звание лучшего вратаря поборются Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико») и Алисон Бекер («Ливерпуль»).

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