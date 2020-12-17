Черевченко прокомментировал волевую победу «Химок» над «Локомотивом»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал победу своих подопечных в матче 19-го тура РПЛ. Со счётом 3:2 подмосковный клуб обыграл «Локомотив», причём к 85-й минуте проигрывал.

«Неплохо вошли в игру, потом было много борьбы. Было видно, что ребята немного нервничали, в их действиях и передачах было много брака. В первом тайме «Локо» выглядел получше. В перерыве мы поговорили в раздевалке, сказали игрокам, на что нужно обратить внимание. Во втором тайме немного поменяли игру и уже сыграли лучше соперника.



Не обидно ли, что уходим на паузу, когда команда набрала такой ход? Нет, всему своё время. Мы же вернёмся.



Что касается трансферного окна, я остаюсь в Москве и никуда не еду. Будем встречаться с руководством и штабом. Как уже говорил, удары будут точечными на некоторые позиции.



Лантратовым заинтересовались топ-клубы РПЛ. Илья был хорош и в «Локомотиве», и в «Балтике» со мной работал. Он сильно прибавил. Для Ильи хорошо, если его хотят забрать топ-клубы. Будем с ним разговаривать на эту тему. Рады, что топ-клубы обратили на него внимание.



В первой части чемпионата хорошо сыграла вся команда. Мы набрали много очков, показали качественную игру, поднялись в таблице. Это очень радостно. Большое спасибо ребятам за работу на тренировках и в матчах», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.