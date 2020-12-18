Дюков: Дзюба не обращался в РФС за помощью в поиске злоумышленников

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба не обращался за помощью в РФС для расследования дела о сливе интимного видео.



«Дзюба не обращался в РФС за помощью в поиске злоумышленников. Может быть, он обратился в клуб или правоохранительные органы», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Напомним, в прошлом месяце в Сети появилось видео интимного характера с участием футболиста. В результате Артём был на время отстранён от сборной России и лишился капитанской повязки в своём клубе. Впоследствии за 32-летнего форварда заступились многие артисты и другие звёзды.



Ранее появилась информация, что у Артёма Дзюбы требовали $ 5 млн, чтобы скандальное видео не попало в интернет. Личность шантажиста известна и форварду, и правоохранительным органам. Дзюба встречался с этим человеком и записал разговор с требованием денег.

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