Кадыров отреагировал на вопрос Путину об интимном видео Дзюбы

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на вопрос об интимном видео нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, который задала президенту Российской Федерации Владимиру Путину комментатор телеканала «Матч ТВ» Ольга Богословская во время прямой линии.



«Самый необходимый, нужный, важный, главный, ценный для государства, для спорта, для спортсменов, для спортивного канала «Матч ТВ» на пресс-конференции был вопрос про Дзюбу. Вот как некоторые журналисты беспокоятся за спорт. Судите сами!» — написал Кадыров в своём «телеграме».



Напомним, в прошлом месяце в Сети появилось видео интимного характера с участием футболиста. В результате Артём был на время отстранён от сборной России и лишился капитанской повязки в своём клубе. Впоследствии за 32-летнего форварда заступились многие артисты и другие звёзды.

Путин ответил на вопрос про скандальное видео Дзюбы