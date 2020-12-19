Южнокорейский «Ульсан» стал победителем Лиги чемпионов АФК, в решающем матче со счётом 2:1 обыграв иранский «Персеполис». Встреча проходила на стадионе Эль-Вакра в Катаре.
На 45-й минуте «Персеполис» сумел выйти вперёд, однако ещё в компенсированное к первому тайму время «Ульсан» отыгрался. А на 55-й минуте уже клуб из Южной Кореи вышел вперёд. Больше мячей в игре забито не было.
В составе «Ульсана» оба гола на свой счёт записал бразилец Пинто Жуниор.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Абдулрахманом Аль-Джассимом. Ему помогали ассистенты Рамзан Аль-Наеми Сауд Аль-Макалех. Резервный арбитр – Хеттиканканамге Дилан Перера
Напомним, победой в Лиге чемпионов АФК «Ульсан» гарантировал себе участие в клубном чемпионате мира, который состоится в Катаре с 1 по 11 февраля 2021 года.
- 19 декабря 2020
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