Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Южнокорейский «Ульсан» стал победителем Лиги чемпионов АФК

Южнокорейский «Ульсан» стал победителем Лиги чемпионов АФК
Футбол / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Южнокорейский «Ульсан» стал победителем Лиги чемпионов АФК, в решающем матче со счётом 2:1 обыграв иранский «Персеполис». Встреча проходила на стадионе Эль-Вакра в Катаре.

На 45-й минуте «Персеполис» сумел выйти вперёд, однако ещё в компенсированное к первому тайму время «Ульсан» отыгрался. А на 55-й минуте уже клуб из Южной Кореи вышел вперёд. Больше мячей в игре забито не было.

В составе «Ульсана» оба гола на свой счёт записал бразилец Пинто Жуниор.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Абдулрахманом Аль-Джассимом. Ему помогали ассистенты Рамзан Аль-Наеми Сауд Аль-Макалех. Резервный арбитр – Хеттиканканамге Дилан Перера

Напомним, победой в Лиге чемпионов АФК «Ульсан» гарантировал себе участие в клубном чемпионате мира, который состоится в Катаре с 1 по 11 февраля 2021 года.

Лига чемпионов АФК. Финал
19 декабря 2020, суббота. 15:00 МСК
Персеполис
Тегеран, Иран
Окончен
1 : 2
Ульсан Хёндэ
Ульсан, Южная Корея
1:0 Abdi Qara – 45'   1:1 Фигуэйредо Пинто Жуниор – 45+4'   1:2 Фигуэйредо Пинто Жуниор – 55' (пен)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020