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Источник: Каррера будет уволен из АЕК, клуб вернёт Хименеса или Пойета

Источник: Каррера будет уволен из АЕК, клуб вернёт Хименеса или Пойета
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер афинского клуба АЕК Массимо Каррера будет отправлен в отставку, сообщает Sportime.

По информации источника, увольнение может произойти сегодня, 22 декабря. На замену итальянскому специалисту рассматриваются два тренера, которые уже работали в греческой команде — испанец Маноло Хименес (2010-2011, 2017-2018, 2019) и уругваец Густаво Пойет (2015-2016). Оба наставника сейчас находятся без работы.

АЕК по итогам 12 туров чемпионата Греции набрал 24 очка и находится на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Карреры провалила выступления в Лиге Европы, заняв последнее место в группе (три очка по итогам шести встреч). Ранее итальянский специалист заявлял, что готов покинуть пост в связи со скромными результатами.

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