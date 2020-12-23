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Защитник сборной Англии Триппьер дисквалифицирован до марта за нарушение правил о ставках

Защитник сборной Англии Триппьер дисквалифицирован до марта за нарушение правил о ставках
Футбол / Испания 0
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Защитник мадридского «Атлетико» и сборной Англии Киран Триппьер наказан за нарушение правил о ставках, сообщает BBC.

30-летнему футболисту изначально предъявили обвинения по семи эпизодам, однако он отверг их все. Тем не менее в ходе разбирательства Киран был признан виновным в четырёх из этих случаев.

Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение дисквалифицировать Триппьера на 10 недель и оштрафовать его на £ 70 тыс. (более € 77 тыс.). Наказание вступает в силу сразу с его вынесением. Таким образом, игрок должен вернуться на поле в начале марта. «Атлетико» не сможет рассчитывать на него в 12 матчах, среди которых обе встречи с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Об обвинении Триппьера в нарушении правил о ставках FA объявила в начале мая этого года.

Киран Триппьер может вернуться в АПЛ
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