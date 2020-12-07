Киран Триппьер может вернуться в АПЛ
Правый защитник мадридского «Атлетико» Киран Триппьер может вернуться в английскую Премьер-лигу, сообщает Goal.com со ссылкой на The Telegraph.
По данным источника, футболистом интересуется «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что английский клуб планирует создать конкуренцию Аарону Ван-Биссаке на фланге.
30-летний Триппьер — воспитанник «Манчестер Сити». Футболист перешёл в «Атлетико» летом 2019 года из «Тоттенхэм Хотспур», до этого защищал цвета «Бёрнли». Нынешний контракт игрока с испанским клубом рассчитан до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне испанской Примеры Триппьер провёл 15 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи.
Видео: «Манчестер Юнайтед» одержал очередную волевую победу
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