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Киран Триппьер может вернуться в АПЛ

Киран Триппьер может вернуться в АПЛ
Футбол / Англия 0

Правый защитник мадридского «Атлетико» Киран Триппьер может вернуться в английскую Премьер-лигу, сообщает Goal.com со ссылкой на The Telegraph.

По данным источника, футболистом интересуется «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что английский клуб планирует создать конкуренцию Аарону Ван-Биссаке на фланге.

30-летний Триппьер — воспитанник «Манчестер Сити». Футболист перешёл в «Атлетико» летом 2019 года из «Тоттенхэм Хотспур», до этого защищал цвета «Бёрнли». Нынешний контракт игрока с испанским клубом рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне испанской Примеры Триппьер провёл 15 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи.

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