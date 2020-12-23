Главный судья матча «Ювентуса» и «Фиорентины» может быть отстранён за ошибки

Главный судья матча 14-го тура Серии А «Ювентус» — «Фиорентина» (0:3) Федерико Ла Пенна может не получить назначение на матч следующего тура, информирует La Gazzetta dello Sport.



По данным издания, к работе арбитра есть претензии от судейского корпуса высшей лиги чемпионата Италии. Отмечается, что решение удалить Хуана Куадрадо в начале встречи после консультации с VAR не оспаривается.



Вопросы есть к другим решениям, которые принимал арбитр. В частности, речь идёт об ошибке в эпизоде с игроком «Фиорентины» Борхой Валерой, случившимся на 50-й минуте встречи. Сообщается, что Федерико Ла Пенна должен был показать ему вторую жёлтую карточку.



Кроме того, упоминаются эпизоды с участием Гаэтано Кастровилли и Криштиану Роналду, а также Бартоломеем Дронговским и Федерико Бернардески.

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