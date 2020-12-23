«Краснодар» предложил за нападающего «Стяуа» € 10 млн. Румынский клуб хочет € 15 млн

«Краснодар» проявляет интерес к 22-летнему форварду бухарестского «Стяуа» Деннису Ману, сообщает Gazeta Sporturilor.



По данным издания, румынский клуб получил предложение «Краснодара» в размере € 10 млн. Однако владелец «Стяуа», Джиджи Бекалине, не желает продавать игрока за эти деньги и ожидает более солидного предложения. Речь идёт о € 15 млн. Бекали сообщил, что готов подождать до 10 января 2021 года.



Отмечается, что Маном и ещё одним игроком румынской команды, вингером Флоринелем Команом, интересовался ЦСКА, предлагая за обоих € 12 млн. Однако Бекалине отказался отпускать футболистов и переговоры с московским клубом были прекращены.



В декабре Деннис стал лучшим игроком румынской Лиги 1. В его активе 12 голов в 14 матчах нынешнего розыгрыша турнира.

ЦСКА предложил € 12 млн за вингеров «Стяуа» Мана и Комана