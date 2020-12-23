Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Краснодар» предложил за нападающего «Стяуа» € 10 млн. Румынский клуб хочет € 15 млн

«Краснодар» предложил за нападающего «Стяуа» € 10 млн. Румынский клуб хочет € 15 млн
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

«Краснодар» проявляет интерес к 22-летнему форварду бухарестского «Стяуа» Деннису Ману, сообщает Gazeta Sporturilor.

По данным издания, румынский клуб получил предложение «Краснодара» в размере € 10 млн. Однако владелец «Стяуа», Джиджи Бекалине, не желает продавать игрока за эти деньги и ожидает более солидного предложения. Речь идёт о € 15 млн. Бекали сообщил, что готов подождать до 10 января 2021 года.

Отмечается, что Маном и ещё одним игроком румынской команды, вингером Флоринелем Команом, интересовался ЦСКА, предлагая за обоих € 12 млн. Однако Бекалине отказался отпускать футболистов и переговоры с московским клубом были прекращены.

В декабре Деннис стал лучшим игроком румынской Лиги 1. В его активе 12 голов в 14 матчах нынешнего розыгрыша турнира.

ЦСКА предложил € 12 млн за вингеров «Стяуа» Мана и Комана
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020