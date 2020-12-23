«Краснодар» предложил за нападающего «Стяуа» € 10 млн. Румынский клуб хочет € 15 млн

«Краснодар» проявляет интерес к 22-летнему форварду бухарестского «Стяуа» Деннису Ману, сообщает Gazeta Sporturilor.
По данным издания, румынский клуб получил предложение «Краснодара» в размере € 10 млн. Однако владелец «Стяуа», Джиджи Бекалине, не желает продавать игрока за эти деньги и ожидает более солидного предложения. Речь идёт о € 15 млн. Бекали сообщил, что готов подождать до 10 января 2021 года.
Отмечается, что Маном и ещё одним игроком румынской команды, вингером Флоринелем Команом, интересовался ЦСКА, предлагая за обоих € 12 млн. Однако Бекалине отказался отпускать футболистов и переговоры с московским клубом были прекращены.
В декабре Деннис стал лучшим игроком румынской Лиги 1. В его активе 12 голов в 14 матчах нынешнего розыгрыша турнира.
- 23 декабря 2020
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