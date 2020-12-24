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«Говорили, что мне осталось жить месяц». Гаттузо рассказал о своём заболевании

«Говорили, что мне осталось жить месяц». Гаттузо рассказал о своём заболевании
Футбол / Италия 0
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Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо рассказал, почему ему приходится руководить командой с повязкой на глазу.

«У меня аутоиммунное заболевание, миастения. Последние 10 дней я был словно не в себе. Сейчас я хочу сказать детям, которые считают, что не выглядят красивыми в зеркале: жизнь прекрасна, и вы должны смотреть ей в лицо без страха, не скрываясь.

В любом случае я жив, потому что до меня доходили слухи, что мне осталось жить месяц, но будьте уверены, я не умираю. Я живу с этим заболеванием уже 10 лет, это третий раз, когда оно поражает меня, и на этот раз это был сильный удар. Конечно, всё наладится, и я буду ещё более красивым. Мне неприятно всё это видеть, но это тоже пройдёт…

Знаю, что мои игроки переживали, видя меня таким, даже если я скрывал это в последние несколько дней. Я так сильно боролся с самим собой. Мне не по себе от мысли о том, как люди видят меня таким… Но это нужно принимать, потому что в жизни всё бывает гораздо хуже, и мне посчастливилось заниматься тем, что мне нравится», — цитирует Гаттузо Sky Sport Italia.

Стало известно, почему Гаттузо носил повязку на глазу в матче с «Лацио»
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