Стало известно, почему Гаттузо носил повязку на глазу в матче с «Лацио»

В Риме завершился матч 13-го тура Серии А. «Лацио» на своём поле обыграл «Наполи» со счётом 2:0.
Во время матча наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо руководил командой с повязкой на глазу. Как сообщает Football Italia, он давно страдал от глазной миастении. Это аутоиммунное заболевание, которое поражает экстраокулярные мышцы, контролирующие глаза и веки. Они легко ослабляются и могут вызвать двоение в глазах или опускание век. Чтобы бороться с этим двоением в глазах, Гаттузо носил корректирующие очки, а затем повязку на правом глазу. Состояние может периодически обостряться и, похоже, беспокоит Гаттузо в течение последних 7-10 дней.
Посмотреть запись можно в «Твиттере» Football Italia.
Римский клуб набрал 21 очко и поднялся на 8-е место в турнирной таблице Серии А. «Наполи» потерпел уже второе поражение подряд. Неаполитанцы, набрав 23 очка, находятся на 5-м месте в турнирной таблице. Лидирует в Серии А «Милан», который набрал 31 очко. В топ-3 также входят «Интер» (30) и «Ювентус» (27).
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