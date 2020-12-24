Наумов – об изменениях в «Локо»: чувствуется облегчение, возрождается надежда на будущее

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал перестановки в руководстве клуба.



«Уход Мещерякова и Кикнадзе ожидаем, предсказывал это ещё давно. Работа в «Локо» у них не получилась. Сейчас чувствуется облегчение, возрождается надежда на будущее. Большие трудности преодолены, но новому руководителю будет непросто. Нового председателя совета директоров я не знаю, с Леонченко же встречались пару тройку раз. Он футбольный человек, это уже говорит о многом. Смущает только то, что Леонченко не занимал руководящих должностей, где надо принимать решения. Будем надеться, что у него всё получится. Всё будет зависеть от того, как себя поведёт Леонченко в первый год работы. Я приходил в такой же ситуации: после скандальных отставок Бышовца и Сёмина. Тогда были плохие отношения с болельщиками. Первый год выдался крайне тяжёлым.



Работа Мещерякова и Кикнадзе — полный провал. Не знаю, чем занимался Мещеряков, но Кикнадзе — временный человек, который пришёл для решения своих задач. Назначение Кикнадзе было большой ошибкой, но руководство РЖД её быстро исправило», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Наумов — о Кикнадзе: от таких временщиков один вред. Рад, что он уходит