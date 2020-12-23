Наумов — о Кикнадзе: от таких временщиков один вред. Рад, что он уходит

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию об уходе из московского клуба генерального директора Василия Кикнадзе.



«Хотел встретиться с Кикнадзе, затем понял — это бесполезно. Нет ни смысла, ни желания говорить с людьми, которые приходят на определённое время решить свои задачи. Он пришёл, и ему абсолютно ничего не нужно. Сиюминутный. Сегодня он в клубе есть, а завтра — нет. От таких временщиков один вред, ничего хорошего. Очень доволен, что Кикнадзе уходит», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Кикнадзе доработает до конца года, после чего покинет клуб. Об этом «Чемпионату» сообщил источник. В «Локомотиве» объявят об уходе Кикнадзе ближе к 31 декабря. Он уже попрощался с сотрудниками клуба.



«Локомотив» в 19 встречах набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (41). В Лиге чемпионов «железнодорожники» заняли последнее место в турнирной таблице в своей группе и не смогли выйти в следующий раунд еврокубков.