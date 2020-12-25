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Нигматуллин: шокирован выступлением наших команд в еврокубках. Такого и представить не мог

Нигматуллин: шокирован выступлением наших команд в еврокубках. Такого и представить не мог
Футбол / РПЛ 0

Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал неудачное выступление российских клубов в еврокубках.

«Самый обидный момент уходящего года? Нет такого, чтобы что-то огорчило. Оставляем за скобками коронавирус — это самое обидное. Всё остальное уходит на второй план, даже выступления наших команд в еврокубках. Хотя это было очень обидно. Одна победа для четырёх команд — я такого даже представить не мог. Лишь «Краснодар» можно назвать светлым пятном, но наши мастодонты решили не побеждать, будто сговорились. Был шокирован. Даже перестал смотреть последние еврокубковые матчи, потому что знал, что будут поражения», — сказал Нигматуллин во время «Новогоднего созвона» на «Чемпионате».

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