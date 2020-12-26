Иржи Ярошик стал новым главным тренером «Целе»
Бывший футболист ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик стал новым главным тренером словенского клуба «Целе», сообщает пресс-служба команды из Словении.
43-летний чешский специалист сменил на этом посту Душана Косича. «Целе» выступает в высшем дивизионе чемпионата страны. В прошлом сезоне команда впервые в истории выиграла чемпионат Словении. В этом розыгрыше команда в 19 матчах набрала 23 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице. Предыдущим клубом Ярошика был чешский «Усти-над-Лабем».
Во время карьеры футболиста Ярошик выступал за ЦСКА, «Крылья Советов», «Челси», «Бирмингем», «Слован», «Спарту», «Сарагосу», «Алавес» и «Селтик». В составе «армейцев» чешский футболист в 2003 году стал чемпионом России.
Источник: Иржи Ярошик возглавит чемпионов Словении
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