Источник: Иржи Ярошик возглавит чемпионов Словении
Бывший футболист ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик станет новым главным тренером словенского клуба «Целе», утверждает Ekipa24.
43-летний чешский специалист сменит на этом посту Душана Косича, который покинет команду. В настоящее время «Целе» выступает в высшем дивизионе чемпионата страны. А в прошлом сезоне команда впервые в своей истории выиграла чемпионат Словении.
Предыдущим клубом Ярошика был чешский «Усти-над-Лабем».
Во время карьеры футболиста Ярошик выступал за ЦСКА, «Крылья Советов», «Челси», «Бирмингем», «Слован», «Спарту», «Сарагосу», «Алавес» и «Селтик». В составе «армейцев» чешский футболист стал чемпионом России в 2003 году
Рекомендуем вам
- 21 декабря 2020
-
23:35
-
23:26
-
23:20
-
23:11
-
23:06
-
23:00
-
22:47
-
22:38
-
22:23
-
22:20
-
22:17
-
22:07
-
21:44
-
21:14
-
21:05
-
20:57
-
20:55
-
20:50
-
20:46
-
20:40
-
20:24
-
20:09
-
20:04
-
20:00
-
19:53
-
19:48
-
19:46
-
19:38
-
19:33
-
19:21
-
19:12
-
19:05
-
19:03
-
18:52
-
18:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам