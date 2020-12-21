Источник: Иржи Ярошик возглавит чемпионов Словении

Бывший футболист ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик станет новым главным тренером словенского клуба «Целе», утверждает Ekipa24.

43-летний чешский специалист сменит на этом посту Душана Косича, который покинет команду. В настоящее время «Целе» выступает в высшем дивизионе чемпионата страны. А в прошлом сезоне команда впервые в своей истории выиграла чемпионат Словении.

Предыдущим клубом Ярошика был чешский «Усти-над-Лабем».

Во время карьеры футболиста Ярошик выступал за ЦСКА, «Крылья Советов», «Челси», «Бирмингем», «Слован», «Спарту», «Сарагосу», «Алавес» и «Селтик». В составе «армейцев» чешский футболист стал чемпионом России в 2003 году