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«Оренбург» объявил о переходе экс-форварда «Краснодара»

«Оренбург» объявил о переходе экс-форварда «Краснодара»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

23-летний нападающий «Волгаря» Дмитрий Воробьёв продолжит карьеру в «Оренбурге», сообщается в "твиттере" оренбургского клуба.

Ранее форвард выступал за «Краснодар-2», «Краснодар», «Афипс», «Нижний Новгород». В настоящий момент Воробьёв занимает второе место в гонке бомбардиров первенства Футбольной национальной лиги. Нападающий записал на свой счёт 12 голов (три — с пенальти), при этом не отдав ни одной результативной передачи.

«Оренбург» по итогам 26 туров первенства Футбольной национальной лиги набрал 54 очка и находится на третьем месте в турнирной таблице. В тройку лидеров также входят «Нижний Новгород» (58) и «Крылья Советов» (55). На одно очко от «Оренбурга» отстаёт московское «Торпедо».

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