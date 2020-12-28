«Атлетико» вступил в переговоры с «Челси» по Маркосу Алонсо
Защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо может в зимнее трансферное окно вернуться на родину, в Испанию.
Как сообщает The Independent, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован мадридский «Атлетико». В настоящее время «матрасники» ведут переговоры с синими об аренде Маркоса.
Ранее появлялась информация, что Алонсо может перейти в «Интер». Главным тренером «нерадзурри» является Антонио Конте, с которым испанец хорошо знаком по работе в «Челси».
Алонсо не выходил на поле в составе «Челси» с конца сентября этого года, когда он выразил недовольство заменой в перерыве матча 3-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Бромвич Альбион» (3:3). Всего на счету Маркоса 3 встречи в чемпионате в нынешнем сезоне.
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