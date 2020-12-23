«Челси» готов продать Мозеса и ещё шесть футболистов

«Челси» готов избавиться от нескольких футболистов, чтобы увеличить трансферный бюджет, сообщает Football.London со ссылкой на журналиста Sky Sports Italia Анджело Манжианте.

Манжианте утверждает, что «Челси» собирается продать Антонио Рюдигера, Андреаса Кристенсена, Жоржиньо, Маркоса Алонсо, Росса Баркли, Дэнни Дринкуотера и Виктора Мозеса в течение полгода. Синим нужны деньги, чтобы побороться за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда и полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

29-летний Мозес присоединился к «Спартаку» на правах аренды до конца сезона-2020/2021 с возможностью выкупа. В минувшем сезоне Мозес играл за «Интер» на правах аренды. Ранее он выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы.