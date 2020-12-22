«Интер» хочет обменять Перишича на Алонсо

Миланский «Интер» хочет обменять своего футболиста Ивана Перишича на игрока «Челси» Маркоса Алонсо, сообщает журналист Николо Скира в Твитере.

По информации источника, инициатором обмена является главный тренер «Интера» Антонио Конте, который работал с крайним защитником Алонсо в «Челси». По мнению специалиста, Алонсо идеально подходит для схемы 3-5-2. Антонио Конте возглавлял «Челси» с 2016 по 2018 год, а с 2019 года является наставником «Интера».

В нынешнем сезоне 31-летний Перишич провел 18 матчей за «Интер» во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи. 29-летний Алонсо сыграл три матча в АПЛ.

Ранее сообщалось, что в услугах Перишича заинтересован «Манчестер Юнайтед», который попытается приобрести полузащитника в зимнее трансферное окно.