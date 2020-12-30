Альфонсо Дэвиса признали лучшим спортсменом года в Канаде

Полузащитник «Баварии» Альфонсо Дэвис признан лучшим спортсменом года в Канаде по версии Postmedia, сообщается на официальном сайте Канадской футбольной ассоциации.

Футболист «Баварии» выиграл награду Postmedia Male Athlete of the Year 2020. Дэвис стал двукратным обладателем приза, ранее он выигрывал эту награду в 2018 году.

Он также выиграл трофей Лу Марша, который традиционно вручается лучшему канадскому спортсмену года по версии спортивных журналистов, представляющих ведущие СМИ Канады, а также премию Лайонела Конахера, титул лучшего канадского спортсмена года и стал первым канадцем, вошедшим в символическую сборную FIFA на премии Best FIFA Football Awards.

Дэвис подписал контракт с «Баварией» в июле 2018 года. Соглашение рассчитано до 2023 года. Игрок стал первым канадцем, выигравшим Лигу чемпионов. В активе Дэвиса 11 матчей в текущем сезоне и одна результативная передача.

В декабре Дэвис был признан лучшим футболистом Канады в 2020 году.