Болельщики «Лацио» определили лучшего футболиста года

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле признан лучшим футболистом «Лацио» в 2020 году по мнению болельщиков, сообщается в клубном «твиттере» римского клуба.
Голосование за лучшего футболиста команды проходило по итогам каждой игры «Лацио» в нынешнем году. В результате в финальный шорт-лист вошли четверо игроков – Иммобиле, Сергей Милинкович-Савич, Луис Альберто и Франческо Ачерби.
По результатам голосования победу одержал 30-летний Иммобиле.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице «Лацио» в «твиттере».
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Иммобиле сыграл в 12 матчах, забил 9 голов и отдал две результативные передачи. На групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА Чиро принял участие в 4 встречах, забил 3 гола и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в € 45 млн.
- 30 декабря 2020
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