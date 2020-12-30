Болельщики «Лацио» определили лучшего футболиста года

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле признан лучшим футболистом «Лацио» в 2020 году по мнению болельщиков, сообщается в клубном «твиттере» римского клуба.



Голосование за лучшего футболиста команды проходило по итогам каждой игры «Лацио» в нынешнем году. В результате в финальный шорт-лист вошли четверо игроков – Иммобиле, Сергей Милинкович-Савич, Луис Альберто и Франческо Ачерби.



По результатам голосования победу одержал 30-летний Иммобиле.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице «Лацио» в «твиттере».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Иммобиле сыграл в 12 матчах, забил 9 голов и отдал две результативные передачи. На групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА Чиро принял участие в 4 встречах, забил 3 гола и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в € 45 млн.