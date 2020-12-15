Нойер: «Лацио» — сильная команда, но «Бавария» подходит к этой дуэли в качестве фаворита

34-летний немецкий вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал попадание на римский «Лацио» по результатам жеребьёвки стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.



«Лацио» — сильная команда, но мы подходим к этой дуэли в качестве фаворита. У них классные нападающие. Мы знаем, насколько опасен Чиро Иммобиле. Левандовски определенно с предвкушением ждёт эту дуэль, я тоже хорошо к ней подготовлюсь. У нас остались хорошие воспоминания о стадионе, на котором мы одержали уверенную победу над «Ромой». Мирослав Клозе сможет нас настроить, ведь он играл за «Лацио». Поэтому мы можем с предвкушением ждать матч. Мы хотим победить и выйти в следующий раунд», — приводит слова Нойера официальный сайт «Баварии».

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021