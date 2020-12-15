Нойер: «Лацио» — сильная команда, но «Бавария» подходит к этой дуэли в качестве фаворита
34-летний немецкий вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал попадание на римский «Лацио» по результатам жеребьёвки стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Лацио» — сильная команда, но мы подходим к этой дуэли в качестве фаворита. У них классные нападающие. Мы знаем, насколько опасен Чиро Иммобиле. Левандовски определенно с предвкушением ждёт эту дуэль, я тоже хорошо к ней подготовлюсь. У нас остались хорошие воспоминания о стадионе, на котором мы одержали уверенную победу над «Ромой». Мирослав Клозе сможет нас настроить, ведь он играл за «Лацио». Поэтому мы можем с предвкушением ждать матч. Мы хотим победить и выйти в следующий раунд», — приводит слова Нойера официальный сайт «Баварии».
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021
Рекомендуем вам
- 15 декабря 2020
-
07:54
-
07:35
-
07:23
-
07:07
-
06:50
-
06:17
-
05:59
-
05:45
-
05:23
-
04:55
-
04:08
-
03:44
-
03:23
-
03:01
-
02:38
-
02:13
-
01:53
-
01:40
-
01:23
-
00:40
-
00:32
- 14 декабря 2020
-
23:55
-
23:45
-
23:20
-
22:44
-
22:40
-
22:25
-
22:11
-
22:09
-
22:04
-
21:42
-
21:42
-
21:26
-
21:11
-
21:02
Партнерский контент
Рекомендуем вам