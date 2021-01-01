Азар потерял в стоимости больше всех в 2020 году. В топ-10 вошли Месси, Гризманн и Погба

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар стал самым подешевевшим футболистом 2020 года по версии популярного авторитетного ресурса Transfermarkt. Бельгийский игрок потерял в стоимости € 60 млн, теперь его цена € 60 млн.
В топ-10 подешевевших футболистов вошли: Кристиан Эриксен («Интер», потерял € 55 млн, стоимость € 35 млн), Деле Алли («Тоттенхэм Хотспур», потерял € 52 млн, стоимость € 38 млн), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», потерял € 50 млн, стоимость € 110 млн), Кепа Аррисабалага («Челси», потерял € 45 млн, стоимость € 15 млн), Лионель Месси («Барселона», потерял € 40 млн, стоимость € 100 млн), Антуан Гризманн («Барселона», потерял € 40 млн, стоимость € 80 млн), Н'Голо Канте («Челси», потерял € 40 млн, стоимость € 60 млн), Поль Погба («Манчестер Юнайтед», потерял € 35 млн евро, стоимость € 65 млн) и Александр Ляказетт («Арсенал», потерял € 35 млн, стоимость € 35 млн).
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