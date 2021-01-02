Оуэн — о шансах «МЮ» на чемпионство: они на шаг позади «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн высказался о шансах манкунианцев на победу в нынешнем сезоне АПЛ.
«Не уверен, что «Манчестер Юнайтед» сможет выиграть титул даже с Бруну Фернандешем. Подопечные Сульшера прекрасно играют на контратаках, они выдающимся образом действуют в матчах с более сильными командами и способны кому угодно доставить проблемы.
Вопросы возникают тогда, когда они владеют мячом в матчах с командами вроде «Вулверхэмптона» и пытаются взломать их оборону. Я видел их недавний матч с «волками». У «МЮ» не было моментов.
Они в чемпионской гонке, это однозначно. «МЮ» — второй по разнице забитых и пропущенных мячей, но разве они на одном уровне с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити»? Мне кажется, «Юнайтед» всё ещё на шаг позади этих клубов, и поэтому ему будет очень сложно выиграть АПЛ в этом сезоне. Но всё возможно, учитывая их последние выступления», — цитирует Оуэна Goal.com.
«Манчестер Юнайтед», набрав 33 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям уступая лидеру АПЛ — «Ливерпулю».
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