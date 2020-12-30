Сульшер: до 30-го тура рано говорить о чемпионской гонке. Но у нас есть вера в успех

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился своим мнением о шансах манкунианцев на чемпионство в нынешнем сезоне АПЛ.
«Не бывает чемпионской гонки после 15 матчей, но можно потерять шансы на титул в первые 10 матчей. Когда мы сыграем ещё 15 матчей и доберемся до 30-го тура, тогда уже, при благоприятном стечении обстоятельств, и можно будет начать разговоры о борьбе за победу в АПЛ.
Но у нас есть вера в наш будущий успех. Перед каждой игрой мы думаем, что можем обыграть любого соперника. В выездных матчах мы показали, на что способны, а наши результаты в родных стенах тоже становятся лучше, и вчерашняя победа над «Вулверхэмптоном» — очень важный результат для нашей уверенности и настроя», — цитирует Сульшера Goal.com.
На данный момент «Манчестер Юнайтед», набрав после 15 матчей 30 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ. Манкунианцы отстают от лидирующего «Ливерпуля» на два очка.
- 30 декабря 2020
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