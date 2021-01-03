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Гол Деяна Ловрена в ворота Франции признан лучшим за 2020 год в Хорватии

Гол Деяна Ловрена в ворота Франции признан лучшим за 2020 год в Хорватии
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Гол защитника «Зенита» Деяна Ловрена в ворота сборной Франции признан лучшим за 2020 год в Хорватии, сообщается в "твиттере" хорватской футбольной федерации. 31-летний хорват стал автором гола в матче второго тура Лиги наций УЕФА (2:4), который прошёл 8 сентября минувшего года.

Ловрен перед началом сезона перешёл в «Зенит» из «Ливерпуля». Ловрен выступал за «Ливерпуль» с 2014 по 2020 год. В составе мерсисайдцев стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира. Первое место в РПЛ занимает «Зенит», набравший 41 очко. Второе место (37) — ЦСКА, тройку лучших замыкает «Спартак» (35). Матчи 20-го тура Российской Премьер-Лиги начнутся в конце февраля.

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