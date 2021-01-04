«Кристал Пэлас» может усилиться защитником «Шальке-04»
Защитник «Шальке-04» и сборной Турции Озан Кабак может продолжить карьеру в Туманном Альбионе.
Как сообщает Daily Mail, за игрой 22-летнего футболиста сборной Турции следит «Кристал Пэлас». Лондонский клуб намерен избавиться от защитников Мамаду Сако и Джеймса Томкинса и в связи с этим ищет варианты усиление обороны.
Ранее сообщалось, что Кабаком интересуется «Ливерпуль», ищущий усиления защиты в связи с большим количеством травм собственных игроков обороны.
Портал Transfermarkt оценивает турка в € 25 млн.
«Кристал Пэлас» набрал в 17 матчах 22 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шальке-04», набрав в 14 матчах 4 очка, — на последнем, 18-м месте в Бундеслиге.
«Ливерпуль» и «Шальке» могут совершить обмен игроками
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