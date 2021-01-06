«Тоттенхэм» оштрафовал трёх футболистов за нарушение антикоронавирусных правил

Трое футболистов «Тоттенхэм Хотспур» подверглись санкциям со стороны клуба за нарушение регламента по борьбе с коронавирусом.
Как сообщает The Athletic, защитник Серхио Регилон и полузащитники Эрик Ламела и Джовани Ло Чельсо, о проступке которых стало известно ранее, были оштрафованы.
Напомним, игроки «Тоттенхэма» вместе с хавбеком «Вест Хэма» Мануэлем Лансини провели Рождество в одной компании. Предположительно, в общей сложности на вечеринке присутствовало 18 человек. При этом в некоторых районах Великобритании, включая Лондон, установлены строгие правила по сдерживанию распространения коронавируса. В городе запрещено собираться на Рождество большими компаниями, за исключением членов семей. Футболисты со своими семьями нарушили это правило, проведя Рождество в доме Ло Чельсо.
Видеообзор матча «Тоттенхэма» с «Лидсом» в АПЛ:
- 6 января 2021
-
09:48
-
09:37
-
09:32
-
07:08
-
06:13
-
03:24
-
03:02
-
02:32
-
01:38
-
01:18
-
00:57
-
00:53
-
00:39
-
00:31
-
00:23
- 5 января 2021
-
23:57
-
23:52
-
23:43
-
23:41
-
23:25
-
23:13
-
22:57
-
22:54
-
22:15
-
22:13
-
21:45
-
21:39
-
21:14
-
21:12
-
20:58
-
20:36
-
20:34
-
20:15
-
20:04
-
19:56