«Тоттенхэм» оштрафовал трёх футболистов за нарушение антикоронавирусных правил

Трое футболистов «Тоттенхэм Хотспур» подверглись санкциям со стороны клуба за нарушение регламента по борьбе с коронавирусом.



Как сообщает The Athletic, защитник Серхио Регилон и полузащитники Эрик Ламела и Джовани Ло Чельсо, о проступке которых стало известно ранее, были оштрафованы.



Напомним, игроки «Тоттенхэма» вместе с хавбеком «Вест Хэма» Мануэлем Лансини провели Рождество в одной компании. Предположительно, в общей сложности на вечеринке присутствовало 18 человек. При этом в некоторых районах Великобритании, включая Лондон, установлены строгие правила по сдерживанию распространения коронавируса. В городе запрещено собираться на Рождество большими компаниями, за исключением членов семей. Футболисты со своими семьями нарушили это правило, проведя Рождество в доме Ло Чельсо.

Видеообзор матча «Тоттенхэма» с «Лидсом» в АПЛ: