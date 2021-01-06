Славен Билич возглавил китайскую команду «Бэйцзин Гоань»

Бывший главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Славен Билич вернулся к работе спустя три недели после увольнения из английского клуба.



Новой командой хорватского специалиста стал «Бэйцзин Гоань». Как сообщает пресс-служба китайского клуба в «Твиттере», контракт со Славеном рассчитан на два года.



В минувшем сезоне «Бэйцзин Гоань» занял второе место в регулярном чемпионате, после чего в плей-офф дошёл до полуфинала, где проиграл «Гуанчжоу Эвергранд». В противостоянии за третье место команда победила «Шанхай СИПГ».



Билич был уволен из «Вест Бромвича» в середине декабря. Команду он возглавил в 2019 году. Под его руководством «дрозды» вернулись в Премьер-лигу после двух лет выступления в Чемпионшипе. В ходе своей карьеры Славен также тренировал сборную Хорватии, московский «Локомотив», «Бешикташ», «Вест Хэм Юнайтед» и «Аль-Иттихад».

Билич прокомментировал увольнение из «Вест Бромвича»