Стала известна зарплата Мирчи Луческу в киевском «Динамо»

Стали известны финансовые условия, на которых работает главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу.
По информации Fanatik.ro, наставник киевлян входит в топ-5 самых высокооплачиваемых румынских специалистов с зарплатой в € 1,2 млн в год.
В топ-5 по этому показателю также входит Рэзван Луческу, сын Мирчи, получающий в «Аль-Хилале» (Саудовская Аравия) € 4 млн за сезон. Место в рейтинге нашлось и Дану Петреску («ЧФР Клуж»), известному в России по работе в «Кубани» и московском «Динамо». Он зарабатывает € 1,8 млн.
Топ-5 высокооплачиваемых румынских тренеров:
1. Космин Олэрою («Аль-Ахли») — € 7 млн
2. Рэзван Луческу («Аль-Хилаль») — € 4 млн
3. Лауренциу Регекампф («Аль-Васль») — € 3,5 млн
4. Дан Петреску («ЧФР Клуж») — € 1,8 млн
5. Мирча Луческу («Динамо» Киев) — € 1,2 млн
- 6 января 2021
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