Гендиректор «Шахтёра»: Луческу ценит только своё эго

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин ответил на вопрос о том, как он оценивает назначение экс-наставника донецкой команды Мирчи Луческу в киевское «Динамо».



«В последний раз отвечу на этот вопрос и больше ни одному журналисту отвечать не буду. Пару недель назад смотрел, как к Игорю Михайловичу Суркису подходят и задают вопрос с таким контекстом: «Вот видите, «Шахтёр» не хотел, чтобы Луческу пришёл, не хотел, чтобы вы выигрывали, а у вас всё получается».



Я хочу прокомментировать этот момент. До того как Луческу пришел в «Динамо», я встречался с Игорем Михайловичем по совсем другим вопросам. Но мы обсуждали эту тему. Я ему однозначно сказал, что Луческу сильный тренер, что он усилит «Динамо».



Как мы видим, они прошли в группу ЛЧ – это большой шаг для «Динамо» с учетом того, что они много лет там не участвовали. К решению «Динамо» я отношусь положительно, нормально. Они взяли тренера, который дал результат, усилил конкуренцию в чемпионате. Для нас это большой плюс. Нам важно, чтобы главный конкурент становился сильнее каждый год. Конкуренция – залог успеха не только в УПЛ, но и в европейских турнирах.



Когда я давал какие-то своих комментарии по поводу Луческу, я говорил о личном решении, которое он принял. Он ценит не взаимоотношение людей, а только своё эго. Я думаю, он первый и последний тренер, который, поиграв 12 лет в одном клубе, ушёл к его конкуренту. Насколько мне известно, в мире в истории таких моментов не возникало.



Я недавно читал статью BBC, которая описывала эту ситуацию. Она очень критично подошла к тому, что Луческу принял такое решение. Больше комментировать ничего не буду. Просто расставил все акценты», – приводит слова Палкина Ua.tribuna.com.

Милевский высказался о назначении Луческу на пост главного тренера киевского «Динамо»