Жоэль Матип должен восстановиться к матчу «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

«Ливерпуль», вероятно, сможет рассчитывать на одного из травмированных основных защитников в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает Mirror, к принципиальной встрече с «красными дьяволами» должен восстановиться Жоэль Матип, получивший повреждение в матче 15-го тура с «Вест Бромвич Альбион» (1:1).
Напомним, из-за тяжёлых травм «Ливерпуль» не может рассчитывать на Вирджила ван Дейка и Джозефа Гомеса. В центре обороны вынужден играть номинальный опорник Фабиньо, молодые Натаниэл Филлипс и Рис Уильямс и даже полузащитник Джордан Хендерсон.
Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт 17 января на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
Видеообзор поражения «Ливерпуля» в матче с «Саутгемптоном»:
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