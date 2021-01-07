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Франк Рибери избежал повреждения связок колена в матче с «Лацио»

Франк Рибери избежал повреждения связок колена в матче с «Лацио»
Футбол / Италия 0

Французский полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери сможет в скором времени вернуться на поле. Ветеран получил травму в матче 16-го тура Серии А с «Лацио». Встреча команд закончилась победой римлян со счётом 2:1. Сам Рибери был заменён на 37-й минуте.

Пресс-служба флорентийцев сообщает, что футболист прошёл первичное медицинское обследование. Оно не выявило повреждений связок колена.

В ближайшее время врачи «Фиорентины» оценят состояние Рибери. Пока французский футболист продолжит заниматься восстановлением.

В нынешнем сезоне Рибери провёл в чемпионате Италии 14 матчей. До перехода в «Фиорентину» французский полузащитник долгое время выступал за «Баварию».

«Фиорентина» занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 15 очков в 16 матчах.

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