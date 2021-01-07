Купленный за € 50 млн форвард «Вест Хэма» переходит в «Аякс» за € 25 млн

Форвард «Вест Хэм Юнайтед» Себастьян Аллер успешно прошёл медобследование в «Аяксе», сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
«Аллер покидает «Вест Хэм», стоимость трансфера — € 25 млн плюс бонусы. Ожидается, что он в ближайшие несколько часов подпишет контракт с «Аяксом», — написал Романо.
Сообщалось, что нидерландский «Аякс» в ближайшее время намерен завершить сделку с «Вест Хэмом» по переходу 26-летнего французского форварда Себастьена Аллера.
Нападающий уже выступал в чемпионате Нидерландов за «Утрехт» с 2015 по 2017 год, после чего перешёл во франкфуртский «Айнтрахт». Летом 2019 года Аллер перешёл из немецкого клуба в «Вест Хэм» за € 50 млн, согласно данным Transfermarkt.de. Его контракт с «молотобойцами» рассчитан до лета 2024 года.
- 7 января 2021
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