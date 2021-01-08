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Инфантино: уверен, ЧМ-2022 в Катаре будет действительно выдающимся

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Инфантино: уверен, ЧМ-2022 в Катаре будет действительно выдающимся
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
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Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился ожиданиями от чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Инфантино отметил впечатляющий прогресс властей Катара в подготовке к турниру. Глава ФИФА посетил страну и лично осмотрел строящиеся стадионы.

«Испытываю фантастические ощущения от нахождения здесь у стадиона, который через два года примет финал чемпионата мира. Это великолепно.

Когда видишь, как тут ведутся работы, испытываешь чувство волшебства.

Мы отмечаем организаторов турнира и жителей Катара. Но положительное влияние турнир окажет не только на эту страну, но и на весь регион. Это — турнир для всего арабского мира, да и всего мира в целом.

Я очень доволен увиденным. Люди смогут посетить до четырёх матчей в день, используя велосипед или метро в Дохе. Уверен, что чемпионат мира 2022 года будет действительно выдающимся», — цитирует Инфантино AS.

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