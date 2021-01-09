«Селтик» обратился в полицию по факту оскорблений в соцсетях своего израильского игрока

Представители шотландского «Селтика» обратились в полицию после того, как группа людей в социальных сетях написала оскорбительные антисемитские высказывания в адрес израильского полузащитника кельтов Нира Биттона.

В матче 22-го тура чемпионата Шотландии «Глазго Рейнджерс» – «Селтик», прошедшем на стадионе «Айброкс», игрок гостей Нир Биттон был удалён за фол против Альфредо Морелоса. Через несколько минут после удаления Биттона игроки «Глазго» вышли вперёд и в результате победили со счётом 1:0.

«С момента своего основания в 1888 году «Селтик» был клубом, открытым для всех людей, с разнообразными традициями. Клуб направил этот гнусный оскорбительный контент в полицию и считает, что необходимо сделать всё, чтобы установить виновных, и принять все необходимые меры. Нир Биттон и его семья пользуются нашей полной поддержкой.

Давайте внесем ясность: виновные в таких гнусных комментариях не представляют кельтов или их сторонников. Они безликие и безымянные. Для некоторых людей предположение, что такие комментарии отражают нашу точку зрения, является чрезвычайно оскорбительным и позорным обвинением, которое мы воспринимаем очень серьезно», – говорится в сообщении клуба.