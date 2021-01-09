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«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд»: онлайн-трансляция матча Кубка Англии начнётся в 23:00

«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд»: онлайн-трансляция матча Кубка Англии начнётся в 23:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 9 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Ассистенты — Саймон Бэк и Эдриан Холмс. Резервный рефери — Ли Мэйсон.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» по итогам 16 туров набрал 33 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Уотфорд» (37) — на 6-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа. В тройку лидеров АПЛ входят «Ливерпуль» (33) и «Лестер Сити» (32). В Чемпионшипе по итогам 23 туров лидирует «Норвич» (47).

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