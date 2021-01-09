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«Шальке» разгромил «Хоффенхайм» и избежал повторения рекорда Бундеслиги по серии без побед

В матче 15-го тура немецкой Бундеслиги гельзенкирхенский «Шальке-04» разгромил «Хоффенхайм». Встреча проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась со счётом 4:0.

Нападающий «Шальке» Мэттью Хопп оформил хет-трик. Один мяч забил Амин Арит, на его счету также три голевые передачи.

«Шальке» прервал безвыигрышную серию в Бундеслиге, которая длилась с предыдущего сезона и составляла 30 матчей. В последний раз команда из Гельзенкирхена одержала победу 17 января 2020 года в матче с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:0). После той встречи «Шальке» 10 матчей сыграл вничью и в 20 встречах потерпел поражение.

Гельзенкирхенцы избежали повторения рекорда Бундеслиги. В 1965–1966 годах клуб «Тасмания Берлин» не мог выиграть на протяжении 31 матча в турнире.

«Шальке» набрал 7 очков и поднялся на 19-е место в таблице Бундеслиги.

Результаты других матчей Бундеслиги:

«Байер» — «Вердер» — 1:1

«Майнц» — «Айнтрахт»- 0:2

«Унион» — «Вольфсбург» — 2:2

«Фрайбург» — «Кёльн» — 5:0