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Талалаев — об Игнатьеве: если совершаешь публичные поступки, не менжуйся и не сдавай назад

Талалаев — об Игнатьеве: если совершаешь публичные поступки, не менжуйся и не сдавай назад
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал об отдыхе на Мальдивах и высказался о резонансном видео нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева.

«Много ли на Мальдивах футболистов? Прилично. Встречал и футболистов, и арбитров, и футбольных функционеров. Сейчас не так много курортов, где созданы комфортные условия и одновременно введена жёсткая противовирусная дисциплина. Покинул остров, пусть даже на лодке в море отплыл на километр, — назад без теста не пустят. Чувствуешь себя защищённым.

Летом отпуск короткий, зимой море только в тёплых краях. Всегда советую футболистам ехать. Не устраивает море? Есть Кисловодск с целебной водичкой, санаторий с грязями в ближнем Подмосковье. Борис Игнатьев посоветовал, когда за «Торпедо» у него играл. Отдохнули с женой — понравилось. Восстанавливает опорно-двигательный аппарат и нервно-мышечную систему.

Мальдивы с перезагрузкой справятся на пять баллов, не сомневайтесь. Пусть футболисты едут, не обращая внимания на упрёки в том, что жируют. Получат пользу.

Игнатьев? Не обсуждаю игроков других команд. Знаю только, что где бы ты ни находился, нужно вести себя соответственно своему восприятию жизни. И если уж совершаешь публичные поступки, не менжуйся и не сдавай назад, когда кому-то не нравится», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

Видео Игнатьева с пивом

В ролике Игнатьев танцует на пляже с бутылкой пива в руке. Вскоре после публикации он удалил видео.

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