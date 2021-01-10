Талалаев — об Игнатьеве: если совершаешь публичные поступки, не менжуйся и не сдавай назад

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал об отдыхе на Мальдивах и высказался о резонансном видео нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева.
«Много ли на Мальдивах футболистов? Прилично. Встречал и футболистов, и арбитров, и футбольных функционеров. Сейчас не так много курортов, где созданы комфортные условия и одновременно введена жёсткая противовирусная дисциплина. Покинул остров, пусть даже на лодке в море отплыл на километр, — назад без теста не пустят. Чувствуешь себя защищённым.
Летом отпуск короткий, зимой море только в тёплых краях. Всегда советую футболистам ехать. Не устраивает море? Есть Кисловодск с целебной водичкой, санаторий с грязями в ближнем Подмосковье. Борис Игнатьев посоветовал, когда за «Торпедо» у него играл. Отдохнули с женой — понравилось. Восстанавливает опорно-двигательный аппарат и нервно-мышечную систему.
Мальдивы с перезагрузкой справятся на пять баллов, не сомневайтесь. Пусть футболисты едут, не обращая внимания на упрёки в том, что жируют. Получат пользу.
Игнатьев? Не обсуждаю игроков других команд. Знаю только, что где бы ты ни находился, нужно вести себя соответственно своему восприятию жизни. И если уж совершаешь публичные поступки, не менжуйся и не сдавай назад, когда кому-то не нравится», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».
В ролике Игнатьев танцует на пляже с бутылкой пива в руке. Вскоре после публикации он удалил видео.
- 10 января 2021
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