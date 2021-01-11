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РФС ведёт переговоры о первоочерёдной вакцинации футболистов сборной России от COVID-19

РФС ведёт переговоры о первоочерёдной вакцинации футболистов сборной России от COVID-19
Футбол / Сборная России 0
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Футболисты сборной России могут в скором времени получить вакцину от коронавируса. Об этом заявили в Российском футбольном союзе.

«РФС ведёт переговоры с Минспорта и ФМБА России о возможности первоочерёдной вакцинации от коронавируса футболистов сборных России по футболу. Возможна вакцинация футболистов как основной команды, так и молодёжной», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову в службе коммуникаций РФС.

Ранее в российской национальной команде было выявлено несколько случае заражения коронавирусом, из-за чего сборная осталась без ряда футболистов основного состава. В настоящее время в России, как и во многих других странах, проходит вакцинация от COVID-19.

Сборная России осенью завершила выступление в Лиге наций, не сумев пробиться в лигу A и оставшись в лиге B.

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