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Смолов выложил фото с Шевченко, добавив эмодзи сердца между флагами России и Украины

Смолов выложил фото с Шевченко, добавив эмодзи сердца между флагами России и Украины
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов опубликовал фотографию в «сториз» своего «инстаграма» с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко. На снимок форвард добавил эмодзи сердца между флагами двух стран.

Смолов перенёс операцию после травмы плеча, которую он получил в сентябре 2020 года. Футболист получил травму в матче 14-го тура РПЛ с «Динамо» (1:5). Нападающий травмировался в первом тайме и покинул поле. Предполагалось, что он пропустит около шести недель.

В сезоне-2020/2021 Смолов провёл в составе «железнодорожников» 12 матчей и забил три гола, не отметившись результативными передачами.

«Локомотив», набрав в 19 матчах 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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