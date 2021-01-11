Смолов выложил фото с Шевченко, добавив эмодзи сердца между флагами России и Украины
Нападающий «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов опубликовал фотографию в «сториз» своего «инстаграма» с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко. На снимок форвард добавил эмодзи сердца между флагами двух стран.
Смолов перенёс операцию после травмы плеча, которую он получил в сентябре 2020 года. Футболист получил травму в матче 14-го тура РПЛ с «Динамо» (1:5). Нападающий травмировался в первом тайме и покинул поле. Предполагалось, что он пропустит около шести недель.
В сезоне-2020/2021 Смолов провёл в составе «железнодорожников» 12 матчей и забил три гола, не отметившись результативными передачами.
«Локомотив», набрав в 19 матчах 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
«Когда последний день отпуска». Смолов опубликовал фото с отдыха
Рекомендуем вам
- 11 января 2021
-
13:23
-
13:17
-
13:08
-
12:58
-
12:37
-
12:21
-
12:10
-
12:08
-
11:51
-
11:36
-
11:24
-
11:22
-
10:48
-
10:33
-
10:20
-
10:08
-
09:55
-
09:50
-
09:30
-
09:28
-
09:11
-
08:51
-
08:33
-
08:30
-
07:38
-
07:24
-
06:37
-
05:21
-
04:53
-
04:21
-
03:43
-
03:16
-
02:40
-
02:18
-
01:42
Партнерский контент
Рекомендуем вам