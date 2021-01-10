«Когда последний день отпуска». Смолов опубликовал фото с отдыха
Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал чёрно-белое фото, снятое на морском берегу.
«Когда последний день отпуска», — говорится в подписи к фото.
Ранее Смолов поблагодарил подписчиков, пожелавших ему выздоровления после операции.
Смолов перенёс операцию после травмы плеча, которую он получил в сентябре 2018 года. Футболист получил травму в матче 14-го тура РПЛ с «Динамо» (1:5). Нападающий травмировался в первом тайме и покинул поле. Предполагалось, что он пропустит около шести недель.
В сезоне-2020/2021 Смолов провёл в составе «железнодорожников» 12 матчей и забил три гола, не отметившись результативными передачами.
«Локомотив», набрав в 19 матчах 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Фёдор Смолов: на одну железку во мне стало меньше
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