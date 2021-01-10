«Когда последний день отпуска». Смолов опубликовал фото с отдыха

Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал чёрно-белое фото, снятое на морском берегу.

«Когда последний день отпуска», — говорится в подписи к фото.

Ранее Смолов поблагодарил подписчиков, пожелавших ему выздоровления после операции.

Смолов перенёс операцию после травмы плеча, которую он получил в сентябре 2018 года. Футболист получил травму в матче 14-го тура РПЛ с «Динамо» (1:5). Нападающий травмировался в первом тайме и покинул поле. Предполагалось, что он пропустит около шести недель.



В сезоне-2020/2021 Смолов провёл в составе «железнодорожников» 12 матчей и забил три гола, не отметившись результативными передачами.



«Локомотив», набрав в 19 матчах 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.