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«Когда последний день отпуска». Смолов опубликовал фото с отдыха

«Когда последний день отпуска». Смолов опубликовал фото с отдыха
Футбол / РПЛ 0

Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал чёрно-белое фото, снятое на морском берегу.

«Когда последний день отпуска», — говорится в подписи к фото.

Ранее Смолов поблагодарил подписчиков, пожелавших ему выздоровления после операции.

Смолов перенёс операцию после травмы плеча, которую он получил в сентябре 2018 года. Футболист получил травму в матче 14-го тура РПЛ с «Динамо» (1:5). Нападающий травмировался в первом тайме и покинул поле. Предполагалось, что он пропустит около шести недель.

В сезоне-2020/2021 Смолов провёл в составе «железнодорожников» 12 матчей и забил три гола, не отметившись результативными передачами.

«Локомотив», набрав в 19 матчах 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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