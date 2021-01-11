Врач сборной России рассказал, как Черчесов отнёсся к вакцинации команды от коронавируса

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал об отношении главного тренера команды Станислава Черчесова и клубов к предстоящей вакцинации футболистов от коронавируса.
«Вопрос возможной вакцинации прорабатывался с первых дней пандемии. И, как только появилась такая возможность – с помощью ФМБА и Минспорта приступить к практической реализации, мы это сделали.
Как отнёсся Черчесов? Позитивно. Сборная теряла важнейших игроков во время осенних матчей как раз из-за ковида, и главный тренер как никто другой знает, насколько важна вакцинация как с точки зрения сохранения здоровья, так и должной физической формы кандидатов в сборную.
Все клубы – за, так же как и большинство футболистов. Многие из них переболели, и у них сохраняется достаточно высокий титр антител. За этими ребятами вместе с клубными врачами мы будем осуществлять дополнительный мониторинг и решать вопрос о возможной вакцинации ближе к весне. Помимо футболистов, как только представится возможность, будут вакцинированы и члены тренерских и административных штабов сборных команд», — сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 11 января 2021
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