Врач сборной России: в безопасности отечественная вакцина не уступает зарубежным аналогам

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о степени безопасности отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V», которую, скорее всего, используют, чтобы привить футболистов национальной команды.
«Нет ли опасений? Профиль безопасности отечественной вакцины ни в чём не уступает зарубежным аналогам. Какие-то краткосрочные побочные эффекты всегда возможны, но в группе молодых здоровых спортсменов их риск минимальный, и все они не должны быть клинически значимыми», — сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Ранее в российской национальной команде было выявлено несколько случае заражения коронавирусом, из-за чего сборная осталась без ряда футболистов основного состава. В настоящее время в России, как и во многих других странах, проходит вакцинация от COVID-19.
- 11 января 2021
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