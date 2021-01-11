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Врач сборной России: в безопасности отечественная вакцина не уступает зарубежным аналогам

Врач сборной России: в безопасности отечественная вакцина не уступает зарубежным аналогам
Футбол / Сборная России 0
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Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о степени безопасности отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V», которую, скорее всего, используют, чтобы привить футболистов национальной команды.

«Нет ли опасений? Профиль безопасности отечественной вакцины ни в чём не уступает зарубежным аналогам. Какие-то краткосрочные побочные эффекты всегда возможны, но в группе молодых здоровых спортсменов их риск минимальный, и все они не должны быть клинически значимыми», — сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее в российской национальной команде было выявлено несколько случае заражения коронавирусом, из-за чего сборная осталась без ряда футболистов основного состава. В настоящее время в России, как и во многих других странах, проходит вакцинация от COVID-19.

Футболистов сборной России, скорее всего, вакцинируют от коронавируса «Спутником V»
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