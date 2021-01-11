Мостовой: АПЛ чуть ли не на 3-й круг пошла, а у нас Дубай, «Инстаграм». Не жизнь, а лафа

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о календаре РПЛ. Мостовой дал понять, что ему не нравится лёгкий календарь. При этом эксперт заявил, что пока не знает, пригодится ли «Спартаку» форвард Педро Роша, который возвращается в команду из аренды.

«Что касается Педро Роши, сборы покажут, нужно его оставлять в команде или нет. Очень трудно ответить на такие вопросы. Потому что изо дня в день мы смотрим европейские чемпионаты: Испания, Германия, Англия уже вообще чуть ли не на третий круг пошла. А у нас что? Два месяца отдыха: Дубай, Мальдивы, фотографии и «инстаграмы». Потом сборы, приедут, сыграют 10 туров, и опять отдых. Хорошо, что там ещё сборная будет. А так не жизнь, а лафа», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.