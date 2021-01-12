«Арсенал» объявил о продлении контракта с защитником Робом Холдингом
«Арсенал» на официальном сайте объявил о заключении нового долгосрочного контракта с защитником Робом Холдингом. Соглашение 25-летнего футболиста с лондонским клубом рассчитано до 2024 года с возможностью продления на год.
«С тех пор как я начал работать в „Арсенале“, я был впечатлён вкладом Роба в команду как на поле, так и за его пределами. Качество его работы на тренировках безупречно и воплощается в высоких показателях в матчах», — отметил главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета.
Холдинг перешёл в лондонский «Арсенал» из «Бостон Уондерерс» в 2016 году. В нынешнем сезоне 25-летний английский защитник принял участие в 14 матчах английской Премьер-лиги и отдал 1 результативную передачу.
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