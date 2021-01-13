«МЮ» впервые за восемь лет лидирует в АПЛ после 17 матчей

«Манчестер Юнайтед» с 36 очками вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ, на 3 очка опережая ближайшего преследователя – «Ливерпуль». Манкунианцы лидируют в чемпионате Англии после 17 матчей впервые с января 2013 года, сообщает OptaJoe.

Перенесённый матч 1-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед» состоялся в Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур». Встреча завершилась победой манкунианцев со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 71-й минуте матча. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд навесил с правого фланга атаки на линию чужой штрафной, откуда Поль Погба слёта в касание пробил по воротам хозяев. Мяч после небольшого рикошета залетел в ворота, защищаемые Ником Поупом.