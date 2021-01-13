«Ливерпуль» интересуется Николой Максимовичем

Футболист «Наполи» Никола Максимович может перейти в «Ливерпуль». Как сообщает Sky Sports, мерсисайдцы хотят подписать 29-летнего сербского защитника.

Контракт игрока с его нынешним клубом истекает летом 2021 года. В текущем сезоне Максимович провёл 13 матчей во всех турнирах, при этом результативными действиями не отметился.

Максимович был арендован московским «Спартаком» во второй половине сезона-2017/2018. Осенью 2020 года интерес к Максимовичу проявляли английский «Вест Хэм», итальянский «Интер», испанская «Валенсия» и французский «Марсель».

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» готов включиться в борьбу за полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля. В услугах аргентинца заинтересован лично главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.